Bayer, Rolfes: “Per Schick sarà dura tornare in campo in questa stagione”

L'amministratore delegato del Bayer Leverkusen Simon Rolfes, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha parlato ai microfoni di Kicker soffermandosi sulla situazione dell'ex giallorosso Patrik Schick, attualmente in forza alle aspirine e lontano dal terreno di gioco dallo scorso 9 marzo a causa di un problema agli adduttori che si è rivelato più grave del previsto. Queste le parole del dirigente tedesco: “Sarà dura per Schick tornare in campo in questa stagione. Un’operazione non è tra le opzioni, al momento. Ha già fatto progressi, ma non in modo decisivo. Sta per passare al prossimo step della terapia”.