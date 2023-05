Bayer, Hrádecký: “Entusiasti per domani. Speriamo di causare problemi alla Roma”

Lukáš Hrádecký, portiere del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non possiamo che essere entusiasti di una partita come quella di domani. È il punto più alto per me in carriera. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera dello stadio. Vogliamo dimenticare la sconfitta di venerdì in campionato. Speriamo di poter causare problemi alla Roma e di portare avanti il più possibile questo sogno europeo".