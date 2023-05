Bayer, Alonso: “Molto delusi per l’eliminazione, ma dobbiamo guardare avanti”

le parole del tecnico: "Vogliamo avere altre serate come quella di ieri. È per questo che giochiamo a calcio. Il sostegno dei tifosi prima, durante e dopo la gara è stato fantastico. Ho avvertito che erano orgogliosi di noi"

Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per parlare della gara di ieri contro la Roma, che ha sancito l'eliminazione della formazione tedesca dall'Europa League. Queste le sue parole: "L'eliminazione di ieri ci ha intristiti, ma abbiamo voluto comunque avvicinarci direttamente ai fan e mostrare la nostra gratitudine. Questa energia non deve scomparire. Vogliamo avere altre serate come quella di ieri. È per questo che giochiamo a calcio. Il sostegno dei tifosi prima, durante e dopo la gara è stato fantastico. Ho avvertito che erano orgogliosi di noi. Ho sentito questo sentimento. E questo è importante. Ovviamente siamo molto delusi, ma dobbiamo guardare al futuro".