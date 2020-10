Batistuta replica alle accuse di evasione: “Notizie false”

Nell’ultimo periodo Gabriel Omar Batistuta è tornato alla ribalta mediatica in Argentina, ma non per vicende calcistiche. L’ex attaccante della Roma infatti si sta difendendo dalle accuse per dei presunti problemi con il fisco legati ad alcuni terreni posseduti nell’area di Santa Fe, zona dove il Re Leone è nato e cresciuto. L’accusa è diventata presto virale sui social argentini e Batistuta non ha potuto far altro che difendersi dal proprio profilo Twitter: “Rispondo ai commenti su di me pubblicati di recente, solo per dire che i dati sono falsi, e chi lo dichiara, lo pubblica o lo riproduce, dovrà rendere conto delle proprie azioni. I miei genitori mi hanno cresciuto in una casa di 5 x 3 metri. Lavorando, studiando, confidando nella giustizia, mi hanno dato una casa più grande. Ho continuato i loro esempi sacrificando me stesso e rispettando gli altri. Sono stato un cretino per aver rispettato questi ideali? “.

“Ti conosciamo Bati, sei uno dei pochi che continua a investire in questo paese“, scrive una fan a Batistuta, mentre un altro follower commenta in maniera più aggressiva: “Mostragli le carte e chiudi la bocca a chi ti accusa“. Tanti i messaggi di vicinanza per l’ex giallorosso, come quello di Julito che ripercorre anche il passato del Re Leone: “Tutto quello che hai te lo sei guadagnato, non ti hanno regalato nulla. E’ solo invidia“.