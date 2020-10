Barrow-Soriano, il Bologna va: 3-2 al Cagliari di Di Francesco

Il Bologna torna a vincere. Dopo un mese la squadra di Mihajlovic ritrova i tre punti in campionato: battuto 3-2 il Cagliari al Dall’Ara grazie alla doppietta di Musa Barrow e al gol di Roberto Soriano. Ad andare in vantaggio nel primo tempo sono gli ospiti col solito Joao Pedro. La squadra rossoblù però non ci sta e pesca il pareggio con un grande gol dell’attaccante ex Atalanta. Nella ripresa di nuovo Cagliari avanti col Cholito Simeone, ma al 52′ arriva il destro vincente da fuori area di Soriano (già a 4 gol in campionato). Passano quattro minuti e arriva il gol vittoria, ancora di Musa Barrow. Il Bologna sale a 6 punti e si allontana dalla zona retrocessione mentre il Cagliari resta a 7.