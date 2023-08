Bari, brutto infortunio per Menez: rottura del crociato per l’ex giallorosso

Dopo l'esito degli esami strumentali l'ex attaccante della Roma ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto in seguito alla notizia del grave infortunio

Brutte notizie per un ex giocatore della Roma, si tratta di Jérémy Ménez. L'attaccante, attualmente al Bari, non è riuscito a terminare il match di venerdì contro il Palermo a causa di un brutto infortunio. In giornata erano previsti gli esami strumentali che però hanno dato un esito negativo. Secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale del club di Serie B l'ex giallorosso, che ha giocato nella Capitale dal 2008 al 2011, ha subito la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Sui social oltre che la comunicazione del club anche il ringraziamento dell'attaccante per il supporto ricevuto dai tifosi: "Voglio ringraziare i tifosi del Bari che mi hanno accolto benissimo. Dal primo giorno mi sono sentito subito a casa. Un abbraccio grande anche alla squadra. Ci vediamo prestissimo.".