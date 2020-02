Barcellona, Setien: “I giocatori hanno ancora in mente le eliminazioni contro Roma e Liverpool”

Torna lo spettro dell’eliminazione in Champions League per il Barcellona. I blaugrana sfideranno questa sera il Napoli di Gattuso al San Paolo negli ottavi di finale della massima competizione europea per club. L’allenatore dei catalani, Quique Setien, ha parlato ieri nella conferenza stampa di vigilia del match, tornando sui passi falsi commessi dal Barcellona contro Roma e Liverpool nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. Queste le parole del tecnico: “In realtà abbiamo parlato molto poco delle partite con Roma e Liverpool, ma sono sicuro che ce l’avranno ancora in mente. Abbiamo disputato gare difficili e penso che la squadra stia bene. Continueremo per questa strada e sono sicuro che manterremo questo livello che abbiamo già da un po’ di tempo”.