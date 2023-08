Atalanta, Zapata titolare e in gol contro la Pergolettese. A segno anche Muriel

A poco più di una settimana dall'inizio del campionato, l'Atalanta questo pomeriggio scenderà in campo in amichevole contro la Pergolettese. L'attesa era in particolare sulle scelte di Gasperini che ha scelto di non convocare Merih Demiral (fuori dal progetto tecnico). Parte invece dal primo minuto Duvan Zapata (accostato recentemente alla Roma) che ha anche realizzato il gol del vantaggio dopo una prepotente azione personale. Il colombiano farà coppia con il neo arrivato El Bilal Touré. Solo panchina per Muriel.