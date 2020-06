Atalanta, striscione contro la ripresa dei tifosi bergamaschi: “Senza di noi non è calcio” – FOTO

Con Inter-Sampdoria di questa sera si chiuderanno i recuperi della 25^ giornata del campionato, ma i tifosi dell’Atalanta intanto continuano a protestare contro la ripresa della Serie A. Fuori dello stadio bergamasco durante la partita con il Sassuolo sono stati attaccati tre striscioni, il primo dei quali recita: “Un calcio senza tifosi non è calcio“. Gli ultras nerazzurri dunque sono contro la decisione di ricominciare con gli stadi vuoti e per questo motivo sono andati all’esterno dell’impianto per supportare comunque la squadra di Gasperini. Nel secondo striscione, invece, si legge: “Nonostante non si possa entrare e l’assurda decisione di giocare c’è chi ancora deve andare a firmare”, un riferimento a daspati e diffidati tra i tifosi nerazzurri. Infine c’è spazio anche un messaggio di vicinanza a Zanardi: “Forza Alex, mola mia”.