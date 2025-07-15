Durante il primo giorno di preparazione estiva dell'Atalanta al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, è apparso uno striscione emblematico affisso dai tifosi fuori dalla struttura: “L’Atalanta è vanto e gloria, chi fa polemiche vada a Trigoria”. Un messaggio diretto, che ha subito attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati, soprattutto per il chiaro riferimento a Trigoria, "quartier generale" della Roma. La citazione del centro sportivo romanista è una risposta a quanti, criticano il nuovo corso nerazzurro affidato a Juric, prestando attenzione soprattutto all'ex tecnico dopo la separazione consensuale col club in anticipo. Il malumore espresso da una parte dell’ambiente sembra aver spinto la tifoseria bergamasca a difendere compatta l’identità dell’Atalanta. Lo striscione, più che una provocazione, appare come un invito a ritrovare compattezza in vista della nuova stagione, evitando spaccature interne. Un chiaro messaggio di appartenenza e fedeltà ai colori nerazzurri, e un monito per chi, secondo i tifosi, non condivide pienamente lo spirito dell’Atalanta.