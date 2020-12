Atalanta, solo terapie per Toloi: il punto sulla seduta odierna

Dopo il pari con la Juventus, l’Atalanta è tornata subito al lavoro oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la sfida contro la Roma, in programma domenica al Gewiss Stadium. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico, mentre gli altri hanno disputato una partitella contro i ragazzi della Primavera. Resta ai box Pasalic, mentre Toloi ha svolto soltanto terapie e lavoro in palestra; differenziato per Ruggeri. Anche la seduta di domani, come riporta il sito del club bergamasco, è prevista per il pomeriggio.

I nerazzurri, nella passata stagione, hanno sconfitto la Roma in entrambi gli incroci avvenuti in Serie A: all’Olimpico gli uomini di Gasperini si imposero per 2 a 0, mentre a Bergamo superarono in rimonta i giallorossi per 2 a 1. La sfida tra Atalanta e Roma è in programma per domenica alle ore 18.00.