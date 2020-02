Atalanta, seduta tecnico-tattica in vista della Roma

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma si avvicina. Nonostante la burrasca ambientale che tormenta la Roma di Fonseca, i giallorossi lavorano per rialzarsi e indirizzare il loro cammino in campionato verso il giusto binario di fine 2019 mentre l’Atalanta non vuole subire una pesante battuta d’arresto. La squadra di Gasperini si è allenata stamattina al Centro Bortolotti di Zingonia, iniziando con una seduta in palestra per poi passare alle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. In conclusione, i nerazzurri si sono cimentati nelle partitelle di fine allenamento. Domani previste nuove sedute a porte chiuse.