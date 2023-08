Atalanta, Scamacca è arrivato a Roma: visite mediche e firma – FOTO

Tra poche ore Gianluca Scamacca sarà ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. L'attaccante arriva dal West Ham per una cifra intorno ai 30 milioni di euro (con il 10% sulla futura rivendita): oggi pomeriggio è sbarcato a Roma e in serata effettuerà le visite mediche a Villa Stuart per poi firmare il nuovo accordo con l' Atalanta fino al 30 giugno 2027. Guadagnerà 2,6 milioni di euro a stagione .

Scamacca, cresciuto nelle giovanili della Roma, è esploso definitivamente con la maglia del Sassuolo: in neroverde ha messo a segno 16 gol in 38 partite tra campionato e coppa Italia. Dopo un solo anno in Premier League torna in Italia. "Sono contentissimo" ha detto ai microfoni di Sky Sport.