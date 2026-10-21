Dopo Juric e Palladino potrebbe essere arrivato anche il momento di Sarri. L'Atalanta sta pensando seriamente all'esonero dell'ex tecnico laziale come riporta oggi La Repubblica. Si tratterebbe quindi del quarto cambio in panchina in poco più di un anno, ovvero da quando Gasperini (sulla panchina degli orobici per 9 anni) ha deciso di dire addio e sposare la Roma. Un dato clamoroso considerato che l'Atalanta era stabilmente in Champions. Con l'ultimo ko di San Siro che relega i bergamaschi all'undicesimo posto in classifica, a quota 9 punti con quattro ko nelle ultime cinque gare di Serie A. Ora Giuntoli e Percassi devono stabilire se dare tempo all'allenatore di imporre la sua filosofia o tornare al vecchio sistema di gioco con un altro allenatore, con i nomi di Stefano Pioli e Igor Tudor che iniziano a circolare a Bergamo come possibili alternative. In pole però ci sarebbe Thiago Motta, più volte accostato all'Atalanta e discepolo di Gasperini