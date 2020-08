Champions League, Atalanta-PSG 1-2: Marquinhos e Choupo-Moting la ribaltano nel finale

L’Atalanta, stasera, ha sfiorato l’impresa. Gli uomini di Gasperini, nei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, si arrendono al 90′ al gol di Marquinhos e a quello di Choupo-Moting (93′). Dopo essere rimasti in vantaggio sui francesi praticamente per tutta la partita, a Lisbona finisce 2-1 per Neymar, Mbappé & Co. Ha aperto le danze l’eurogol gol di Pasalic al 27′, che aveva illuso Papu Gomez e colleghi nel proseguimento della favola europea. Poi la rimonta nel finale che nega il sogno ai bergamaschi, a 5 minuti dalla fine della gara.