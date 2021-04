Atalanta, manita al Bologna: nerazzurri secondi in classifica

I nerazzurri attendono la partita del Milan contro la Lazio e intanto si godono il secondo posto in classifica

Al Gewiss Stadium non c'è stata mai partita. L'Atalanta asfalta il Bologna per 5-0 e riprende la cavalcata per il secondo posto in classifica, in attesa della partita del Milan impegnato domani contro la Lazio. Apre le danze Malinovskyi al 22' che trova di nuovo il centro dopo quello contro la Roma. Ci pensa Muriel su rigore ad allungare le distanze prima dell'intervallo. Nel secondo tempo è un assolo nerazzurro: dopo l'espulsione di Schouten a pochi minuti dalla ripresa, Freuler e Zapata mettono in cassaforte la partita, mentre al 73' Miranchuk mette il sigillo finale sui tre punti.