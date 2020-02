Atalanta, Malinovskyi: “Con la Roma partita da 6 punti. Esiste solo la vittoria”

A due giorni dalla sfida del Gewiss Stadium parla Malinovskyi, centrocampista in forza ai nerazzurri di Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni sul sito ufficiale dell’Atalanta.

“Con la Roma c’è solo un risultato, non voglio nemmeno pensare ad altri: abbiamo vinto anche all’andata 2-0. Ci siamo preparati bene e poi giochiamo davanti al nostro pubblico, davanti al quale ho segnato il primo gol in serie A che non si scorda mai: il 7 dicembre, col Verona, davanti alla Curva Nord. Con i giallorossi è la classica partita da 6 punti, proprio perché facendola nostra saliremmo a più 6 su una concorrente diretta. In questa squadra mi sento sempre più a mio agio. Gli ultimi 4 mesi non sono stati facili per mia moglie Roksana, ma non c’è niente che non farebbe per lei (la figlia Olivia, ndr) e per me. A Bergamo stiamo benissimo, come sto bene nell’Atalanta: c’è voluto soltanto qualche tempo per ambientarsi“