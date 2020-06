Atalanta, Gomez: “Non siamo ancora in Champions: Roma, Napoli e Milan sono vicine”

L’Atalanta ha battuto la Lazio 3-2 e ha conservato i sei punti di vantaggio sulla Roma. Non sono abbastanza però per la sicurezza di un posto Champions, almeno secondo il Papu Gomez. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo il successo sulla squadra di Inzaghi: “Non possiamo mollare perché ci sono squadre importanti dietro come Napoli, Milan, Roma che sono lì, anche il Verona. Dobbiamo continuare così, magari nelle ultime giornate di campionato, se continuiamo così possiamo puntare a qualcosa di più alto”.