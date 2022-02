Atalanta, Gasperini: “Spero che i tifosi inglesi facciano saltare anche il Var”

Il tecnico: "Incide nei risultati anche in situazioni molto chiare. Non si capisce se decide l'arbitro o gli altri"

Redazione

"Purtroppo abbiamo questa emergenza in attacco, non abbiamo Ilicic, Zapata e Muriel, oltre a Miranchuk. È arrivato comunque Boga, poi c'è Malinovskyi e cercheremo di fare il meglio come fatto con Inter, Lazio e Juventus. Purtroppo tutte le assenze sono nello stesso reparto" ha detto Giampiero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos.

Dopo domenica è meglio tornare subito in campo?

"Per fortuna si rigioca, altrimenti, soprattutto per il modo in cui abbiamo perso, sarebbe difficile stare tranquilli. Possiamo togliere un po' di nervosismo".

Cosa pensa degli americani che hanno acquistato il club? Cambieranno le ambizioni?

"Questo si vedrà in futuro, nei prossimi mesi. Adesso dobbiamo pensare a Europa League e campionato, dobbiamo uscire dalle difficoltà e l'attenzione è solo a questa stagione. Quando Percassi me l'ha detto è stata una grande emozione. Abbiamo fatto un grande percorso in questi anni che ha portato interesse oltreoceano. Si chiude un modo di pensare, un'era, ma siamo convinti che l'Atalanta avrà più possibilità di stare a certi livelli".

L'obiettivo sarà lo scudetto?

"Si corre un po' troppo, non è questo l'obiettivo adesso ma spero che l'Atalanta possa ambire a questo, la società sarà più forte".

Dopo Firenze non avete parlato. Passata la rabbia?

"Non è quell'episodio, rimane la conduzione del VAR a essere pericolosissima. Incide nei risultati anche in situazioni molto chiare. Non si capisce se decide l'arbitro o gli altri. Questa cosa è la cosa peggiore. Spero che i tifosi inglesi, dopo aver fatto saltare la Superlega riescano anche a far saltare il VAR".