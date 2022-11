Atalanta, De Roon: “Frattesi è un vero giocatore box to box”

"Frattesi è un giocatore forte, è un vero giocatore box to box, perché ha gamba, ha velocità, ha forza e la sua forza è la velocità e il tempo di inserimento, ha forza sui primi metri e sulla distanza, è difficile da seguire per un centrocampista o per un difensore" ha detto Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, a Cronache di Spogliatoio, come riporta TMW.