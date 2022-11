Atalanta, assolto Palomino dopo il caso di doping

La squadra di Gasperini potrà avere di nuovo a disposizione Palomino. Come riportato da ANSA, il Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia ha assolto il calciatore dell'Atalanta, José Palomino, risultato positivo a un anabolizzante in un controllo antidoping sorpresa dell'estate scorsa. Il club bergamasco aveva chiesto le controanalisi poco dopo l'accaduto ma anche in quel caso la positività era stata confermata. Oggi il difensore, dopo l'udienza del 4 novembre, è stato assolto e Gasperini può sorridere.