Aston Villa, Monchi è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club inglese

Era già noto l'interesse dell'Aston Villa nei confronti dell'ex dirigente sportivo della Roma Monchi per ricoprire lo stesso ruolo nel club di Birmingham. L'ufficialità è arrivata proprio poco fa direttamente dal sito ufficiale della squadra inglese che nel dare il benvenuto al nuovo ds ha sottolineato quali saranno i suoi impegni per il club ripercorrendo brevemente la storia dell'ex dirigente giallorosso: "Nel suo nuovo ruolo, Monchi riporterà a Nassef Sawiris e Wes Edens e sarà responsabile di tutte le questioni calcistiche del Gruppo, lavorando a stretto contatto con Unai Emery per guidare il club.". Di seguito le prime parole di Monchi dopo l'ufficialità: "Sono molto entusiasta di entrare a far parte dell'Aston Villa, un grande progetto che punta all'eccellenza dall'Under 9 al massimo livello. Dopo essermi divertito per tanti anni con il Siviglia FC e aver vinto diversi trofei europei con il club della mia vita, non vedo l'ora di costruire sui recenti successi dell'Aston Villa."