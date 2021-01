Assemblea Figc, depositate le candidature di Gravina e Sibilia

Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia hanno depositato la loro candidatura alla presidenza della Figc corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero quaranta giorni prima dell’Assemblea Elettiva, convocata per lunedì 22 febbraio (ore 8 in prima convocazione, 10.30 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. Come ricorda la Federcalcio, la candidatura di Gravina è stata sottoscritta da Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC, mentre quella di Sibilia dalla Lega Nazionale Dilettanti.