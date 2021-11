Armenia-Macedonia, Mkhitaryan parte titolare

Sebbene il momento 'no' con la Roma, il giocatore è comunque un punto di riferimento della sua nazionale e Caparros lo schiera in mediana al fianco di Udo

Mkhitaryan scende in campo con la sua Armenia, con la fascia di capitano, al Vazgen Sargsyan Republican Stadium per la partita contro la Macedonia del Nord. Il match è valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Sebbene il momento 'no' con la Roma, il giocatore è comunque un punto di riferimento della sua nazionale e Caparros lo schiera in mediana al fianco di Udo.