Argentina, venerdì la lista dei preselezionati per i Mondiali: ci sarà anche Dybala

Il ct della nazionale argentina Lionel Scaloni ha ribadito oggi che consegnerà soltanto venerdì, e non prima, la sua lista di preselezionati per i Mondiali , dalla quale dovrà poi obbligatoriamente scegliere i 26 che porterà in Qatar.

Si discute, in seno all'Afa (la federcalcio argentina), se sia il caso di renderli pubblici oppure di fare come il Brasile che, per evitare polemiche sugli esclusi nel momento in cui saranno scelti i 26, ha tenuto segrete le decisioni del ct Tite. Di sicuro c'è che Scaloni, come altri suoi colleghi, è molto preoccupato dall'ondata di infortuni nel calcio europeo che ha riguardato anche l'Albiceleste, vedi le condizioni di gente come Dybala, Paredes e Di Maria, così come riporta l'ANSA. Così presenterà una lista di una cinquantina di nomi. Fra loro ci sarebbero undici 'italiani', ovvero Musso dell'Atalanta, Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina, Dominguez del Bologna, Perez dell'Udinese, Dybala della Roma, Di Maria e Paredes della Juventus, Lautaro Martinez e Correa dell'Inter e Simeone del Napoli.