Non certo un esordio indimenticabile per il centrale inglese ex United. Chris Smalling, arrivato anche lui in Arabia come Joao Costa, ha debuttato durante il pomeriggio con la sua nuova maglia. Sceso in campo nella partita dell'Al Fayha contro l'Al Raed, è stato decisivo più per gli avversari che per la sua squadra: dopo poco più di 5 minuti ha siglato l'1-0 con un autogol abbastanza sfortunato e all'inizio del secondo tempo è stato espulso (dopo un on field check) per aver negato una chiara occasione da gol alla squadra ospite. Il risultato finale recita un pesantissimo 0-5 per l'Al Raed, con l'Al Fayha che rimane quindi a 0 punti dopo le prime 3 partite stagionali.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chris Smalling in his 🇸🇦 Al Fayha debut:

Own goal ✔️

Red card ✔️

His team lost 5-0, their highest-ever in the #SPL ✔️pic.twitter.com/nitgjpSqSg — BabaGol (@BabaGol_) September 14, 2024