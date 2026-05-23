Alberto Aquilani è l’uomo del momento in casa Catanzaro. Il tecnico dei calabresi è riuscito, in un anno, a far sognare un’intera città: mancano infatti solo le ultime due partite prima di poter toccare con mano la Serie A. Dopo aver battuto il Palermo, i giallorossi affronteranno la doppia sfida contro il Monza per decidere chi sarà l’ultima promossa. Oggi, in conferenza stampa, hanno stupito le parole dell’ex Roma su Pietro Iemmello. Non tanto per le qualità del giocatore, quanto per il paragone insolito: Aquilani lo ha infatti accostato a Francesco Totti. Il motivo, secondo il tecnico del Catanzaro, è semplice: tra i due ci sarebbero diverse somiglianze, non tecniche ma di cuore e di appartenenza alla città. “L’ho detto dal ritiro, sono stato anche preso in giro. Totti è il più forte della storia del calcio, per me. Però vedo tante somiglianze tra lui e Iemmello. Il confronto ci sta. Iemmello vive Catanzaro e prova emozioni come nessun altro. Io lo capisco: anche io mi sentivo così a Roma.”