‘Appie’ Nouri è fuori dal coma dopo 3 anni. Il fratello: “È molto dipendente, ma dorme e mangia”

Nel dramma coronavirus, arriva almeno una buona notizia. Abdelhak ‘Appie’ Nouri si è svegliato dal coma dopo quasi tre anni dall’ictus dell’8 luglio 2017 durante un’amichevole. Il giovane, che oggi ha 22 anni, era uno dei talenti migliori dell’Ajax, compagno di squadra di Justin Kluivert che in suo onore ha scelto il numero 34 sulla sua maglia. Ad annunciare la bella novità è stato il fratello del giocatore di origini marocchine, Abderrahim, nel programma tv ‘De Wereld Draait Door’. “Appie ha lasciato l’ospedale, non è più in coma, è a casa, dorme, mangia, aggrotta le ciglia, rutta, ma è molto dipendente e non si alza dal letto. E’ consapevole di dove si trova – le parole di Abderrahim Nouri riportate dall’Ansa – ed è importante per lui stare in famiglia. E’ possibile comunicare con lui, guardiamo anche le partite di calcio e reagisce”.