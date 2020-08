Anche l’ex Roma Pjanic positivo al coronavirus

Anche Miralem Pjanic è risultato positivo al coronavirus. Il bosniaco ex Roma, recentemente trasferitosi al Barcellona, così come altri calciatori contagiati aveva passato le vacanze estive in Sardegna. A dare la notizia è stato il club blaugrana: “Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stato sottoposto lo scorso sabato 22 agosto, dopo aver manifestato qualche fastidio. Il giocatore è in buona salute ed è isolato in casa, per questo motivo non potrà aggregarsi ai suoi nuovi compagni prima di 15 giorni“.

Questo il commento del giocatore, pubblicato sui suoi account social: “Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole“.