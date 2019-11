Ancelotti va da De Rossi? Dall’Argentina: è vicino al Boca Juniors

Il Napoli vive un momento di grande difficoltà. Al settimo posto in classifica e al pareggio interno con il Salisburgo in Champions si aggiungono il rifiuto dei giocatori di continuare il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis e le voci di un possibile addio di Carlo Ancelotti. Dopo che l’allenatore azzurro ha lasciato il San Paolo senza rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti, è arrivata una clamorosa indiscrezione sul suo futuro da Fox Sports in Argentina. Il Boca Juniors vorrebbe sulla panchina proprio Ancelotti, al posto dell’attuale tecnico Alfaro, che sarebbe prossimo alle dimissioni. Il tecnico emiliano in Argentina troverebbe l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi.