Ancelotti, ricorso d’urgenza per annullare la squalifica: il Napoli lo vuole in panchina con la Roma

Non è ancora escluso che ci sia Ancelotti sul prato dell’Olimpico a guidare il Napoli contro la Roma. Il club – riporta Sky Sport – ha deciso di presentare ricorso contro la squalifica del Giudice Sportivo all’allenatore azzurro, pur consapevole di avere poche speranze. Ancelotti è stato squalificato per un turno dopo il cartellino rosso mostratogli da Giacomelli nel convulso finale della partita con l’Atalanta. De Laurentiis lo vuole assolutamente in panchina domani alle 15 per il big match dell’undicesima giornata contro la Roma di Fonseca: “Ma cos’è questa cafonata di un arbitro che si permette di buttare fuori un signore come Carlo Ancelotti?”, aveva polemizzato il presidente nel post partita.