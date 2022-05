Ancelotti: “Dopo il Real Madrid probabilmente smetto”

L'ex calciatore giallorosso ha dichiarato tante volte di voler allenare la Roma, dopo queste dichiarazioni sarà molto difficile vederlo a Trigoria

Carlo Ancelotti in una lunga intervista a Primevideo ha parlato del suo futuro: "Dopo il Real sì, probabilmente smetto. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Andare in tanti posti in cui non sono mai stato. Non sono mai stato in Australia. Non sono mai stato a Rio de Janeiro. Andare a trovare mia sorella più spesso. Purtroppo non è che si può fare tutto, quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare". L'ex calciatore giallorosso ha dichiarato tante volte di voler allenare la Roma, dopo queste dichiarazioni sarà molto difficile vedere Ancelotti a Trigoria.