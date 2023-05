Alluvione Emilia Romagna, il Roma Club Forlì organizza una raccolta fondi

Lodevole iniziativa di diversi Roma Club romagnoli, che hanno lanciato una campagna per aiutare le popolazioni colpite dal disastro naturale

Anche il Roma Club di Forlì, in collaborazione con quelli di Rimini e Legio, cercheranno di sussidiare le popolazioni colpite dal disastroso alluvione che ha sconvolto l'Emilia Romagna tramite una raccolta fondi destinata a Roma Club, associazioni e singoli tifosi che intendano dimostrare la loro vicinanza. I versamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato Roma club Forlì, acceso presso Banca BCC al seguente codice IBAN: IT 06 F 08542 13200 000000265540 con questa causale: “EMERGENZA ALLUVIONE FORLÌ E ROMAGNA”. Al termine della raccolta fondi, sarà effettuato una ricapitolazione generale delle offerte ricevute e della destinazione delle somme per iniziative a favore delle zone di Forlì e della Romagna, che verranno inviate ai referenti dei Roma club, associazioni e singoli che avranno aderito.