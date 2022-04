Allegri: “Meritiamo il quarto posto, ma dobbiamo tenere la Roma lontana”

L'allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari e ha espresso i suoi timori per la lotta alla Champions

Redazione

Il tour de force per scudetto e lotta alla Champions League è iniziato, e nessuno si vuole tirare indietro. Domani, infatti, scenderà in campo la Juventus, ospite del Cagliari - con i sardi che sono in piena zona retrocessione che venderanno cara la pelle. Alla vigilia della partita, l'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa, facendo qualche mea culpa, ma soprattutto spiegando quanto sia importante che la Roma non si avvicini al quarto posto della Vecchia Signora.

Dobbiamo essere consci di questo, domani per noi contano tanto i tre punti, non bisogna perdere di vista il nostro obiettivo perché abbiamo la Roma a cinque punti", ha iniziato il mister juventino che poi ha spiegato cosa si aspetta dalla sua squadra. "Il nostro obiettivo è sempre stato arrivare nelle prime quattro. Dobbiamo fare attenzione, poi la condizione psicologica cambia. Con la Roma abbiano il vantaggio degli scontri diretti. Però non possiamo ridurci a rischiare che la Roma si avvicini. Indipendentemente dalla partita che verrà fuori dobbiamo calarci nella realtà della gara di domani perché il risultato è troppo importante".

Allegri ha poi concluso la conferenza stampa dicendo di fatto la Juventus merita il posto che si è conquistata in campionato, anche grazie alla partita vinta contro la Roma: "Penso sempre in maniera lucida a quello che sta facendo la squadra quest'anno, credo che ogni squadra arriva nella posizione che merita. Noi siamo quarti e meritiamo di essere quarti. Da ora fino alla fine della stagione si può solo migliorare perché abbiamo quasi sempre una partita a settimana e possiamo lavorare anche in modo diverso per migliorare le situazioni di gioco e sui singoli giocatori. Il meritare di vincere è una roba astratta. Ci sono delle partite come quella con la Roma dove magari poi eri tagliato fuori dal quarto posto. Dobbiamo vedere dove migliorare per l'andamento della squadra e per l'anno prossimo, raggiungendo il quarto posto".