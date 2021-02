Alisson, notte da incubo: che disastro in Liverpool-Manchester City. I social: “Si è trasformato in Karius”

Un momento no capita anche ai migliori. Ma a Liverpool gli ultimi passaggi a vuoto di Alisson non sono passati sotto traccia. Oggi contro il Manchester City, l’ex Roma ha toccato forse il punto più basso da quando si è trasferito ai Reds. I suoi errori hanno di fatto consegnato la vittoria alla squadra di Guardiola. Jurgen Klopp non ha potuto negare l’evidenza: “Ci ha salvato la vita molte volte, oggi ha commesso degli errori forse a causa dei suoi piedi freddi”.

E i social con lui sono stati impietosi, tanto che la parola Alisson è salita in trend topic su Twitter. “Si sta trasformando in Karius” uno dei tanti commenti ironici contro il brasiliano. “Oggi ha segnato quattro reti. Tre in soli dieci minuti” dice Tobi. E ancora: “Ha visto la prestazione di De Gea e gli ha detto: “You’ll never walk alone”.

Una situazione pesante per Alisson, tanto che anche il capitano Jordan Henderson ha dovuto parlarne nel post partita: “Ci fidiamo totalmente di lui. Può capitare di sbagliare, non ce la prendiamo con nessuno in particolare”.