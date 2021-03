Albania, Kumbulla convocato da Reja in nazionale

Stasera contro il Napoli con ogni probabilità partirà dalla panchina perché i titolari saranno Mancini, Cristante e Ibanez. Ma per Kumbulla c’è comunque un motivo per sorridere: Reja l’ha inserito nella lista dei convocati dell’Albania per le partite contro Andorra (25 marzo), Inghilterra (28 marzo) e San Marino (31 marzo). Dopo il big match dell’Olimpico quindi si unirà ai suoi compagni di nazionale: “Voglio diventare un pilastro dell’Albania”, ha detto ieri in un’intervista su Sportweek. Avrà tempo per farlo.