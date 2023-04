Al Nassr, ufficiale l’addio di Rudi Garcia: fatale il brutto rapporto con Ronaldo

Rudi Garcia non è più l'allenatore dell'Al Nassr. Il club arabo lo ha comunicato sui canali ufficiali: "Rudi Garcia ha lasciato il club di comune accordo. Tutti desiderano ringraziare Rudi e il suo staff per il loro lavoro dedicato negli ultimi 8 mesi". L'ex mister della Roma lascia di comune accordo dopo che il suo rapporto con lo spogliatoio e in particolare con Cristiano Ronaldo non è mai decollato. Inoltre i risultati ottenuti non hanno convinto la dirigenza. Sotto al post su Twitter tanti tifosi hanno criticato il francese: "Il peggior tecnico, sono contento che ne sia andato". L'Al Nassr punta su Mourinho per il dopo Garcia, ma lo Special One al momento ha declinato la ricca offerta dellea squadra araba.