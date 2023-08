Al Ahli, Ibanez si riscatta: segna il primo gol in Arabia contro l’Al Khaleej

Dopo l'esordio da incubo tra passaggi sbagliati e svarioni, Roger Ibanez si riscatta. Nel match in corso tra Al Ahli e Al Khaleej, il difensore ex Roma ha firmato infatti il gol del vantaggio al 9' di gioco. Un colpo da attaccante, con il brasiliano che si fa trovare al posto giusto al momento giusto in mezzo all'area, bravissimo a coordinarsi in girata e battere portiere e difensori sfruttando al meglio il cross di Alioski. Per Ibanez è ovviamente il primo gol con la maglia dell'Al Ahli alla sua seconda presenza.