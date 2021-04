Ajax, rifinitura allo stadio Olimpico: discorso di ten Hag alla squadra, poi lavoro tattico

Un assaggio prima della gara decisiva di domani sera. L’Ajax dopo la conferenza stampa di ten Hag e Stekelenburg ha sostenuto la seduta di rifinitura sul terreno di gioco dello stadio Olimpico: il tecnico ha riunito la squadra in mezzo al campo dove ha tenuto un discorso davanti ai suoi. Poi riscaldamento, lavoro atletico e poi poi fase tattica per ultimare i dettagli anti-Roma. Recuperato il portiere olandese, che non c’era all’andata e che sarà titolare domani sera come confermato anche in conferenza.