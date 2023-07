Ajax, primo gol di Tahirovic con i Lancieri nell’amichevole contro l’Unterhaching

Primo gol con la maglia degli olandesi per l'ex Roma, andato a segno nella vittoria in amichevole dell'Ajax contro la squadra bavarese

Primo gol con la maglia dei 'Lancieri' per Benjamin Tahirovic nel successo in amichevole dell'Ajax per 5-3 contro l'Unterhaching, squadra della quarta divisione tedesca. Al serbo il merito di aver segnato il quarto gol degli olandesi dopo una splendida azione in solitaria.