Ajax, Brobbey out contro l’RKC per un problema muscolare: a rischio per la Roma

Si ferma Brian Brobbey. L’attaccante dell’Ajax, tra i più positivi dal suo ingresso in campo nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, ha saltato il match di Eredivisie contro l’RKC per un problema di natura muscolare. Un infortunio che ha costretto il tecnico Ten Hag ad escluderlo dai convocati e che lo mette, a questo punto, a forte rischio anche per il ritorno in programma giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. Una brutta notizia per l’Ajax, che oltretutto sarà costretta a rinunciare all’attaccante dalla prossima stagione: Brobbey ha infatti da tempo un accordo con il Lipsia e si trasferirà dal prossimo giugno in Germania a parametro 0.