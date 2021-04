AIC, Calcagno: “Superlega? Sbagliato non interpellare i calciatori”

Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori aggiunge: "i calciatori vorrebbero giocare un po’ meno per tutelare la loro salute e le competizioni sportive"

La Superlega, sorta e tramontata nel tempo di qualche giro d'orologio, ha creato molti dibattiti nel mondo del calcio. Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha parlato del progetto a Radio Rai: “Le modalità e le tempistiche con la quale è stata annunciata la Superlega sono state sbagliate, anche se al momento sembra tutto tramontate. Il mancato coinvolgimenti dei calciatori è stato un errore, se fosse partita la Superlega non sarebbero stati interpellati prima e questo non va bene. Non sono appassionato al tema delle sanzioni e tutto il resto. I calciatori vorrebbero giocare un po’ meno per tutelare la loro salute e le competizioni sportive, per non parlare dello spettacolo”. Calcagno ha quindi detto la sua anche sulla riforma Champions League: “Mi piace poco anche la riforma della Champions League, si giocheranno subito 10 partite e non credo che sarà un beneficio per lo spettacolo. Dobbiamo capire come cambiare la tendenza, il calcio ha sperperato troppi soldi negli ultimi anni. La passione deve essere al centro di tutto, poi i calciatori sanno che le risorse possono venire fuori solo dalle competizioni internazionali”.