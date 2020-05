AIC, Calcagno: “No alle partite pomeridiane, giochiamo su più giorni”

Umberto Calcagno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il vicepresidente dell’AIC ha parlato di diversi temi tra cui quello legato ai nuovi orari delle partite di Serie A. Queste le sue parole:

“Cancelliamo i match di pomeriggio, va preservata la salute degli atleti. Giocare alle 16.00-16.30 in certi periodi dell’anno diventa un problema non solo al Sud, ma anche altrove. E’ un modo per tutelare la salute dei calciatori, che saranno sottoposti ad un tour de force: impiegarli negli orari caldi potrebbe significare metterli ancora più a rischio. Abbiamo fatto una richiesta specifica alla Lega e speriamo di avere un riscontro: è opportuno evitare lo slot del pomeriggio, perché chiediamo di andare in campo ogni tre giorni ad atleti sottoposti a stress e reduci da un lungo periodo di inattività. Dobbiamo evitare le alte temperature pomeridiane di giugno e luglio e giocare su più giorni, credo sia interesse di sistema preservare i calciatori dal pericolo infortuni: ne risentirebbe anche lo spettacolo“.