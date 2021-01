AIC, Calcagno: “Metà dei club pagano regolarmente gli stipendi dei giocatori”

Emergenza rientrata, almeno per il momento. Direttamente dalla presentazione dell’album 2021 dei Calciatori Panini il presidente dell’Aic Umberto Calcagno ha commentato la situazione relativa al pagamento degli stipendi degli atleti da parte delle società calcistiche: “Non sono poi tanti i club in difficoltà sotto questo aspetto, la metà delle società professionistiche stanno pagando puntualmente. Nuovi tagli? Non sono previsti tagli generalizzati perché le situazioni sono più disparate, ci sono anche squadre che sono state più brave ad affrontare questo momento complicato. La nostra disponibilità c’è e continuerà ad esserci, ma i tagli non possono essere generalizzati e uguali per tutti”.