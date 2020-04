Aia, Orsato nuovo rappresentate degli arbitri in attività

Sono giorni importanti per il calcio italiano che sta cercando il modo giusto per ripartire in Serie A, ma nel frattempo nel mondo arbitrale è tempo di nomine. “Il Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, a norma dell’art. 8, comma 6, lett. c) del vigente Regolamento, sentiti gli Arbitri Effettivi appartenenti al ruolo C.A.N. A, ha nominato l’A.E. C.A.N. A, Daniele Orsato, della Sezione di Schio, Rappresentante degli Arbitri in Attività. Succederà a Gianluca Rocchi, di Firenze, che aveva ricoperto il ruolo negli ultimi anni”, si legge nella nota diramata dall’Associazione Italiana Arbitri.