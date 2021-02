AIA, Nicchi guarda al futuro: “Il progetto Var Room procede spedito”

Marcello Nicchi, presidente dell‘AIA, ha rilasciato una lunga intervista a fanpage.it dove ha spiegato quelle che saranno le mosse dell’associazione nel prossimo futuro. Queste le sue dichiarazioni: “Non ho intenzione di sedermi sugli allori c’è sempre bisogno di promuovere e di innovare con progetti concreti, fattibili, senza nessun libro dei sogni ma ascoltando i problemi reali e le necessità dei nostri associati“.

Com’è cambiato l’arbitraggio?

Come c’è stata un’evoluzione nei calciatori, lo stesso si è avuto per gli arbitri. È cambiato proprio il modo di giocare, gradualmente ma inesorabilmente, ora c’è un’attenzione diversa al fisico e alla velocità: a questo ci siamo adeguati tutti.

Sul progetto Var room.

Procede spedito, anche se è una cosa sulla quale decide la Federazione. Appena sarà completato diventerà luogo di comunicazione e spiegazione del regolamento, e anche un centro dal quale gli arbitri potranno spiegare le decisioni prese in campo. Gianluca Rocchi ne sarà un assiduo frequentatore.

Sui valori dell’Associazione.

Autonomia, meritocrazia e innovazione sono i punti cardine, gli ingredienti per la ricetta vincente dell’Aia del domani. La cosa che rivendico maggiormente è la partecipazione del nostro 2% al Consiglio federale, mentre sulla divisione della Can voglio fare chiarezza: fu una richiesta delle rispettive leghe nel momento della loro scissione.

Sulla comunicazione.

Con l’avvento della Sala Var si può aprire una fase nuova, con uno sguardo nuovo aperto alla comunicazione su tutti i livelli. Oggi la cooperazione di tutti i mezzi di informazione è imprescindibile, dobbiamo imparare a fare un uso consapevole anche dei social. Il Comitato nazionale ha già deliberato all’unanimità in questo senso, con una riforma strategica del gruppo di lavoro che curerà la comunicazione. Ne faranno parte associati giornalisti di importanti testate. Oggi con l’avvento di un Settore tecnico qualificato, tutto ciò che avviene nelle nostre riunioni diventa pubblico. E con l’aiuto di slide e schede, l’arbitro diventerà parte integrante e propositiva per le squadre di calcio che ne faranno richiesta spiegando le decisioni tecniche prese. Questo per creare anche un rapporto di maggiore conoscenza e stima reciproca.