Adriano: “Mourinho mi ha spinto a lasciare l’Inter, non mi voleva”

Quasi tutti i giocatori che sono stati allenati da Mourinho hanno un bel ricordo del tecnico portoghese. Tra questi non c'è Adriano, l'ex attaccante di Inter e Roma, che in un'intervista a Espn ha rivelato alcuni retroscena del suo addio ai nerazzurri, nel quale lo Special One ha avuto un ruolo fondamentale: "Non l'ho mai detto a nessuno, Mourinho vedeva che ero abbattuto e mi ha chiesto di allenarmi a parte. Sono tornato, ho trascorso altre due settimane ad allenarmi separatamente e sono tornato ad allenarmi con il gruppo. Un giovedì ho saputo che sarei stato convocato, ma il giorno dopo non fu così e mi arrabbiai - le parole del brasiliano -. Poi c'è stato un viaggio a Roma e io non sono andato. In questo caso ho parlato con Zanetti e Cordoba, pensando già che non sarei rimasto. Allora tutti i giocatori sono venuti a casa mia per chiedermi di restare. Ma sapevo che non potevo restare, perché lui (Mourinho, ndr.) si sarebbe intromesso".