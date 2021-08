Addio Messi: “Non sono pronto a lasciare il Barcellona. Grazie per questi anni”

È il giorno della conferenza stampa dell'argentino per salutare il club catalano

Dopo il clamoroso annuncio del Barcellona sul mancato rinnovo di Leo Messi oggi è il giorno della conferenza stampa per il numero 10 argentino: "Sono giorni che penso a cosa dire. Ho passato tantissimi anni al Barcellona, come calciatore e non solo. Laporta ha fatto tutto il possibile e la volontà comune era di rimanere. Adesso però devo dire addio a tutto questo. Onestamente non sono pronto a questo, onestamente non è come avevo pensato. Ho promesso ai miei figli che è un arrivederci. Ringrazio tutti i miei compagni che sono qui. Ho avuto la fortuna di vivere tante cose belle e non ho mai immaginato questo addio. È andata così. Ho sentito l'amore di tutti e io ho dato tutto. Grazie per questi anni insieme".