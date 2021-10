Acerbi, dito medio dopo l’espulsione in Bologna-Lazio: rischia la prova tv

Il difensore biancoceleste potrebbe essere squalificato dopo la scenata post rosso

Ha esagerato con le proteste, così l'arbitro Massa lo ha prima ammonito e poi subito dopo espulso. E oltre al rosso è arrivata la sconfitta 3-0 della sua Lazio contro il Bologna. Una domenica da dimenticare per Acerbi, che dopo esser stato cacciato dal direttore di gara nel secondo tempo, è stato "beccato" dalle telecamere con un dito medio, probabilmente diretto proprio a Massa. Immagini che potrebbero valergli la prova tv e quindi una squalifica nelle prossime giornate. Il video verrà esaminato dal giudice sportivo che lo incrocerà col referto dell'arbitro, che però con ogni probabilità non ha visto la scena. Dopo la sosta per la Lazio c'è il big match contro l'Inter.