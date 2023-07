Accordo Italia-Turchia: pronte a ospitare insieme gli Europei del 2032

La Federcalcio italiana e quella turca hanno appena comunicato alla UEFA tramite una lettera di volersi candidare insieme per l'organizzazione dell'Europeo 2032. Come riportato da ANSA, l'Italia e la Turchia ad oggi erano le uniche candidate per l'evento, pertanto a meno di sorprese si va verso l'assegnazione ai due pesi della rassegna continentale. La decisone è arrivata dopo un incontro a Roma dei giorni scorsi tra i presidente della Figc Gravina e il suo omologo turco Mehmet Büyükekşi. L'assegnazione ufficiale di Uefa Euro 2032 è prevista per il prossimo 10 ottobre durante la riunione del Comitato Esecutivo a Nyon.